Премьер Польши созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь правительства Петр Мюллер перед началом встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предположительно, речь идет о падении двух ракет на востоке Польши недалеко от границы с Украиной. По информации радио ZET, в результате попадания ракет, принадлежность которых не уточняется, в зерносушилку погибли два человека.

"В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны", - сказал Мюллер, не подтвердив случившееся на востоке страны.

Как заверил Мюллер, после совещания СМИ получат всю информацию, которую власти смогут разгласить. До этого момента пресс-секретарь попросил местных журналистов не передавать неподтвержденную информацию.