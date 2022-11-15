Эрдоган предупредил об угрозе более крупного продовольственного кризиса

Наряду с нехваткой зерна, подсолнечного масла и кукурузы, мировому сообществу может грозить дефицит риса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на сессии "Продовольственная и энергетическая безопасность" в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали.

Президент Турции призвал к стабилизации мирового рынка удобрений. В противном случае уже в будущем году миру может грозить еще больший продовольственный кризис, предупредил глава государства.

"Благодаря конструктивной позиции сторон по коридору в Черном море, созданному посредническими усилиями ООН и Турции, до сегодняшнего дня экспортировано долее 10 млн тонн агропродукции. Стамбульские договоренности доказали возможность соглашений вопреки войне. Для продолжения действенности этого механизма, важно смягчение преград, создающих преграды", - отметил президент.

Турецкий лидер отметил, что хотя рост глобальной экономики по итогам прошлого года вопреки вызовам составил 6 процентов, на мировом уровне фиксируется высокая инфляция, сопряженная с ростом спроса, нарушением цепочек поставок и подорожанием сырья.

Глава турецкого государства привлек внимание к негативным последствиям российско-украинской войны, что также легло бременем на себестоимость сырьевых товаров, и привело к проблемам в продовольственной и энергетической сферах.

Эрдоган напомнил, что тема продовольственной безопасности была поднята Турцией еще в 2015 году в период председательства в G20. "В тот период в Анталье был согласован План действий в сфере продовольственной безопасности. Прошедшие семь лет подтвердили значимость вопросов, поднятых Турцией", - сказал президент Эрдоган.

Глава государства заявил, что Турция вносит вклад в безопасность близлежащих регионов, в том числе Европы, не только в вопросе управления продовольственным кризисом, но и как энергетический хаб.

Политик напомнил и о призывах Анкары к реформированию структуры СБ ООН и к большей представленности африканских стран в обсуждении мировых и региональных вопросов.

Эрдоган отметил, что сегодня на фоне засухи страны Африки столкнулись с серьезной угрозой нехватки продовольствия на фоне засухи. В данной связи турецкий лидер призвал к экстренным шагам по доставке экспортируемого зерна на рынки нуждающихся слабо развитых государств, в первую очередь, в Африке.