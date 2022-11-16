Анджей Дуда созовет Совет национальной безопасности

Президент Польши Анджей Дуда принял решение провести в среду заседание Совета национальной безопасности страны.

Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Анджей Дуда решил созвать завтра Совет национальной безопасности в 12:00 (15:00 GMT+4)", - написал он в Twitter.