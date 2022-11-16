https://news.day.az/world/1511713.html Байден просит Конгресс выделить более $37 миллиардов экстренной помощи Украине
Байден просит Конгресс выделить более $37 миллиардов экстренной помощи Украине
Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине более 37 млрд долларов экстренной помощи.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, сообщает АР.
Как отмечается, из этих средств $21,7 млрд должны быть направлены на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 млрд - на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства, $900 млн - на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США, а также $626 млн - на поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического резерва нефти и нефтепродуктов.
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