Послы стран НАТО проведут экстренную встречу из-за инцидента в Польше

Послы стран НАТО проведут в среду экстренную встречу из-за инцидента на востоке Польши.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

По их данным, встреча пройдет по просьбе Польши на основании 4-й статьи договора альянса о консультациях.

Как сообщает агентство со ссылкой на одного из дипломатов, альянс будет действовать осторожно, ему потребуется время, чтобы проверить, как именно произошел инцидент.

Во вторник польское радио ZET со ссылкой на неофициальные источники заявило, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным радиостанции, погибли два человека. Принадлежность ракет в сообщении не уточняется.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в ведомстве, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.