https://news.day.az/world/1511725.html В Китае впервые за полгода свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19
В Китае впервые за полгода свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19
Китайские власти впервые за полгода зарегистрировали за минувшие сутки свыше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Таким образом, как следует из официальных данных, динамика заболеваемости по стране за неделю выросла почти в 2,5 раза. Всего в медицинских учреждениях Китая на текущий момент находятся 136 844 инфицированных (включая бессимптомных носителей) - в шесть раз больше, чем ровно месяц назад.
Вирус продолжает распространяться по всем регионам страны
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