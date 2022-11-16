Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США на выборах в 2024 году. Соответствующий документ размещен на сайте Федеральной избирательной комиссии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает в среду телеканал CNN.

Накануне The Guardian писала, что Трамп начнет президентскую кампанию, несмотря на провал республиканцев на выборах в конгресс.

На прошлой неделе газета The Washington Post писала, что союзники Трампа призывали его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих результатов выборов в конгресс.

Сам Трамп заявил, что проделал "отличную работу" на промежуточных выборах и после их завершения "смотрит в будущее".