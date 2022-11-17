Estée Lauder покупает модный дом Tom Ford

Американская компания Estée Lauder, специализирующаяся на производстве и продаже престижных средств по уходу за кожей, декоративной косметики и парфюмерии, объявила о подписании сделки по приобретению модного дома Tom Ford за $2,8 млрд. Об этом сообщается на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Компания Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) объявила сегодня о подписании соглашения о приобретении бренда Tom Ford, мирового лидера в области роскоши <....> Сделка оценивает общее предприятие в 2,8 миллиарда долларов", - говорится в заявлении фирмы.

Согласно условиям соглашения, ELС станет единственным владельцем бренда Tom Ford. Кроме того, компании будет принадлежать вся интеллектуальная собственность бренда, уточняется в пресс-релизе фирмы.

Основатель и генеральный директор бренда Tom Ford будет выступать в качестве креативного лица после закрытия сделки и до конца 2023 года. В то же время гендиректор Tom Ford International Доменико Де Соле останется консультантом на тот же срок.