https://news.day.az/world/1511751.html Стали известны подробности взрыва в Стамбуле
Стали известны подробности взрыва в Стамбуле
Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди людей. Об этом пишет газета Yeni Akit, передает Day.Az.
По информации издания, пожар возник в автомобиле по неизвестной причине и распространился на соседние машины. Всего повреждено шесть автомобилей.
Улица Коджамустафа-паша находится в пяти километрах от площади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города - мечеть Айя-София и Голубая мечеть.
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