Стали известны подробности взрыва в Стамбуле

Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди людей. Об этом пишет газета Yeni Akit, передает Day.Az.

По информации издания, пожар возник в автомобиле по неизвестной причине и распространился на соседние машины. Всего повреждено шесть автомобилей.

Улица Коджамустафа-паша находится в пяти километрах от площади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города - мечеть Айя-София и Голубая мечеть.