Хорватия готовится вступить в Шенгенскую зону

C 1 января будущего года Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Как и 27 государств, ранее подписавших это соглашение, официальный Загреб отменит пограничный контроль с северными соседями - Словенией и Венгрией.

Мы, полицейские, покинем зону пограничного перехода. Контрольно-пропускные пункты и другие объекты инфраструктуры останутся, так как нельзя исключать возможность вновь ввести пограничный контроль. Однако пандусы и прочие объекты для досмотра будут демонтированы, чтобы обеспечить свободную циркуляцию товаров и пассажиров

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вступление Хорватии в Шенген должно состояться в тот же день, что и вступление в Еврозону. Оба получили "зелёный свет" от Европарламента на пленарном заседании 10 ноября. Это - предпоследний шаг на пути к окончательному решению, которое ожидается 9 декабря на встрече министров внутренних дел Евросоюза.

В настоящее время пограничный контроль включает в себя систематическую проверку всех лиц, пересекающих границу Республики Хорватия. Рубежи сегодня охраняют 6 500 полицейских. Неправительственные организации и СМИ неоднократно сообщали о случаях насильственного возвращения и бесчеловечного обращения хорватских властей с нелегальными мигрантами.

Словения поддерживает членство Хорватии в Шенгенской зоне. Однако судьба соглашения о пограничном арбитраже от 2017 года остаётся неопределенной. Это соглашение определило ход сухопутной и морской границы после того, как два государства не смогли найти решение в течение более чем двух десятилетий.