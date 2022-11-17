ООН: в следующем году население Индии обгонит Китай

Индия станет в следующем году самой населённой страной мира, обогнав Китай. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в ближайшие несколько десятилетий это государство, где сегодня проживают 1,4 миллиарда человек, зафиксирует взрывной рост городского населения. И это беспокоит экспертов, поскольку индийские мегаполисы уже сейчас переполнены и не имеют необходимой инфраструктуры. Беспокоит будущее и простых индийцев:

"Дели не был таким пять лет назад, его население сильно увеличилось, - говорит эта женщина. - Я стою здесь и думаю, стоит ли мне идти за покупками или нет. Ведь если я зайду в эту толпу, мне станет трудно дышать".

"Очевидно, что в ближайшем будущем молодое поколение ждут сплошные проблемы", - добавляет этот мужчина.

"Рост населения означает, что людей будет больше, а работы меньше", - заключает другой житель Нью-Дели.

В Мумбае до 40% населения живет в трущобах, без водопровода, электричества и канализации. Именно в странах, где уровень бедности уже высок, рост населения создаст серьёзные проблемы, отмечают авторы доклада.

Что же касается Китая, то здесь даёт о себе знать проводимая в период с 1980 по 2015 годы и отменённая недавно "политика одного ребенка". В ООН ожидают, что со следующего года население КНР начнет сокращаться.

За глобальными цифрами скрывается огромное демографическое разнообразие. По данным ООН, более половины прироста населения в период до 2050 года придется всего на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.

К концу века три самых густонаселенных города мира будут африканскими: Лагос в Нигерии, Киншаса в ДР Конго и Дар-эс-Салам в Танзании.