Лидеры стран G20 одобрили декларацию по итогам саммита

Декларация лидеров стран "Большой двадцатки" G20 по итогам саммита в Индонезии одобрена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az.

Официальной информации на этот счет со стороны организаторов саммита пока нет.

По данным агентства, в одобренной декларации говорится, что большинство стран G20 решительно осуждают конфликт в Украине, однако "были и другие мнения".

В документе подчеркивается, что международное право должно соблюдаться, а угроза применения ядерного оружия недопустима.

Кроме того, лидеры страны "Большой двадцатки" приветствовали инициативу зерновой сделки и отметили, что центральные банки стран-членов будут продолжать соответствующим образом регулировать темпы ужесточения денежно-кредитной политики.