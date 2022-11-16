Европа начала отбор газа из хранилищ

Европа с понедельника начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По итогам газовых суток 14 ноября запасы сократились на 0,01 процентных пункта - до 95,6%.

К чистому отбору (отбор минус закачка) перешли в частности Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Румыния.

Начало сезона отбора в этом году обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний срок был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В Европу пришли сильные холода, пик которых придется на эти выходные дни. По мере приближения прогнозируемого похолодания его характеристики в прогнозах становились все жестче: понижалась оценка как дневных температур, так и ночных (которые, с большой долей вероятности, опустятся значительно ниже нуля).

Это означает, что в последующие отчетные дни отбор газа из хранилищ в Европе будет только расти.