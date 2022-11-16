В Сети появились новые кадры, связанные с терактом в Стамбуле (Турция), в результате которого шесть человек погибли, еще 81 получил травмы различной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на Haberturk.

На них видно, как двое террористов три раза проверяют обстановку на улице Истикляль, а также прибытие исполнительницы теракта, уроженки Сирии Ахлам Аль-Башир на площадь Таксим.

Она быстро покидает это место, положив принесенный с собой рюкзак с бомбой на скамейку, на которой сидела.

Самир Гулиев