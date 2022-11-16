Меган Маркл и принц Гарри устроили скандал на публике

Меган Маркл и принц Гарри ужинали в ресторане The Dutchess, в Калифорнии, после которого между ними произошла публичная ссора. Об этом сообщает New Idea, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они хорошо проводили время, болтая за курицей тандури о детях, школе и предстоящих выборах в США. Обычные дела между мужем и женой. Поначалу они мило болтали, но потом между ними возникли неприязненные отношения. В итоге принц один вышел из заведения, оставив жену и других посетителей в полном шоке", - сообщил инсайдер изданию.

Другие инсайдеры добавили информацию об ухудшении отношений между супругами. Писательница, которая работает над книгой о королевской семье, заявила, что у пары большие проблемы уже долгое время. Они даже уже наняли юристов и достигли соглашения о разводе. Однако официальных подтверждений о процессе от Меган Маркл и принца Гарри не поступало.