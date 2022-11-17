Драматичный момент попытки ограбления девушки в Колумбии

Драматичный момент попытки ограбления девушки в исполнении велосипедиста, несколько дней назад попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной на оживлённой улице в городе Соача (южная оконечность Боготы, Колумбия).

Неизвестный злоумышленник жестоко просчитался, попытавшись лишить мобильного телефона молодую особу, которая оказала достойное сопротивление и в ходе непродолжительного противостояния, заставила налётчика уносить ноги. В ходе схватки девушка отстояла свою собственность и лишила налётчика верхней части его одеяния и двухколёсного средства передвижения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Rai77, по информации СМИ, местные полицейские ожидают, что женщина подаст жалобу на незадачливого воришку, чтобы начать расследование, которое приведёт к поимке преступника.