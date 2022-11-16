Чистка в минобороны Армении

Правоохранительные органы задержали командира одной из воинских частей МО Армении и еще трех офицеров по подозрению во взяточничестве, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным Антикоррупционного комитета Армении, за перевод различных лиц на более высокую должность арестованные получили взятку в размере $3500.

Следствие по факту продолжается.

Самир Гулиев