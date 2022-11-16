https://news.day.az/world/1511822.html Чистка в минобороны Армении
Чистка в минобороны Армении
Правоохранительные органы задержали командира одной из воинских частей МО Армении и еще трех офицеров по подозрению во взяточничестве, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По данным Антикоррупционного комитета Армении, за перевод различных лиц на более высокую должность арестованные получили взятку в размере $3500.
Следствие по факту продолжается.
Самир Гулиев
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