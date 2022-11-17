Норвегия закупила для F-35 авиационные ракеты

Норвегия подписала с компанией Raytheon контракт на закупку американских ракет "воздух-воздух" AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) AIM-120D для норвежских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого AIM-120D поставляли только союзникам США, в частности Канаде, Австралии и Великобритании.

"Мы очень рады, что Норвегия теперь также имеет доступ к таким передовым ракетам", - приводит агентство слова министра обороны Норвегии.

Ожидается, что AIM-120D станет основной противовоздушной ракетой норвежских F-35 и повысит возможности самолета по уничтожению беспилотников, крылатых ракет и самолетов на большей дальности.

Ракета разработана в рамках четвертого этапа модернизации AIM-120 и имеет дальность на 50% больше предыдущего варианта - около 180 км. Первый запуск "D" версии был совершен в 2006 году. Стоимость единицы оценивается в около $2 млн.

Норвегия в 2018 году закупила 52 истребителя F-35 для замены парка F-16. Ожидается, что все самолеты поступят на вооружение Королевских ВВС Норвегии в 2025 году.