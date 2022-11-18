Цены на новостройки в Китае рекордно упали

Стоимость новых домов в Китае снизилась в октябре по итогам шестого месяца подряд, причем падение стало максимальным с августа 2015 года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В сентябре новостройки подешевели на 1,5%.

В помесячном исчислении цены опустились на 0,3% после снижения на 0,2% в сентябре.

Снижение стоимости новостроек было зафиксировано в 58 из 70 крупнейших городов Китая. В предыдущем месяце таких городов было 54.