Эрдоган поблагодарил лидеров всех стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил лидеров всех государств, которые направили ему соболезнования в связи с терактом, совершенным в Стамбуле. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) на острове Бали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы благодарны всем за соболезнования, которые были направлены нам после теракта в Стамбуле. В будущем Турции и региона нет места терроризму. Террористам не удастся избежать горькой участи, которая их ожидает", - сказал Эрдоган, дав понять, что возможно проведение Турцией новой трансграничной операции в Сирии.

В результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление ("Силы народной самообороны"). В рамках расследования дела задержаны 50 человек, в том числе исполнительница теракта.