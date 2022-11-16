Туристический лайнер загорелся у берегов Бали

Туристический лайнер Mutiara Timur I с пассажирами на борту загорелся. Это произошло неподалеку от берегов Бали в Индонезии, сообщает местное информационное агентство ANTARA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На лайнере Mutiara Timur I действительно произошел пожар", - подтвердил инцидент начальник службы безопасности местного порта Танджунгванги Видодо.

Пассажиров и членов экипажа эвакуируют, устанавливаются причины возгорания. В эвакуации участвуют ВВС Индонезии.