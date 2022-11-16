Германия готова предложить Польше патрулирование воздушного пространства

Германия готова предложить Польше патрулирование ее воздушного пространства в свете инцидента на границе с Украиной и направить для этого истребители Eurofighter ВВС ФРГ. Об этом заявил в среду на брифинге представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша этого пожелает", - сказал он. По словам Тильса, самолеты могут вылететь для патрулирования с баз в Германии. "Мы уже находимся с польской стороной в контакте, министр обороны ФРГ сегодня обсудит предложение с польским коллегой", - сообщил представитель ведомства.

Сколько истребителей готова направить германская сторона, он не уточнил, заметив, что этот вопрос нужно обсудить с польскими властями.

Во вторник в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что есть предварительная информация, которая оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из РФ.