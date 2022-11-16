Суд в ФРГ признал итоги выборов 2021 года в парламент Берлина недействительными

Земельный конституционный суд Берлина (столица ФРГ имеет статус самостоятельного субъекта в составе Германии) признал результаты выборов в городской парламент, которые прошли в сентябре 2021 года, недействительными из-за массовых нарушений. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении органа правосудия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После всесторонней оценки всех 2 256 предоставленных протоколов с избирательных участков в Берлине <...> суд пришел к убеждению, что конституционно-правовые стандарты возможно соблюсти только путем полного признания итогов выборов недействительными", - отмечается в документе. Проведение перевыборов лишь на отдельных участках представляется нецелесообразным "по причине многочисленных и тяжких нарушений", подчеркнули в суде.

В соответствии с действующим законодательством ФРГ, теперь в Берлине на всех избирательных участках в срок до 90 дней должны состояться перевыборы, которые затронут состав как городского парламента, так и 12 районных собраний. Германское издание Die Welt со ссылкой на председателя избирательной комиссии столицы ФРГ Штефана Брёхлера называет 12 февраля 2023 года в качестве наиболее вероятной даты нового голосования.

В берлинском суде также отметили, что его решение не касается результатов выборов в Бундестаг, которые проходили в столице в то же время. Вердикт в отношении федеральных выборов уполномочен выносить лишь "Конституционный суд ФРГ в рамках отдельного процесса", пояснили в органе правосудия.

11 ноября большинство депутатов парламента ФРГ выступили за то, чтобы признать результаты выборов 2021 года в Берлине недействительными и организовать повторное голосование на 431 участке в германской столице. Предполагается, что данный вотум может быть оспорен в Конституционном суде. По оценкам местных СМИ, в таком случае процесс может затянуться до 2024 года.

Голосование в Берлине прошло 26 сентября 2021 года. Тогда сообщалось об отсутствии бюллетеней и огромных очередях, возникших вследствие коронавирусных ограничений, плохой подготовки некоторых участков и перекрытий дорог в связи с берлинским марафоном, которые серьезно осложнили логистику для организаторов голосования. Из-за этого некоторые участки временно закрывались в течение дня или работали даже после официального закрытия, когда уже публиковались результаты экзитполов.