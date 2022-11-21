Американских нефтяников могут попросить увеличить резервы топлива внутри страны

Президент США Джо Байден изучает возможность ввести требование для нефтекомпаний резервировать более крупные объемы нефтепродуктов внутри страны в связи со снижением запасов в хранилищах на северо-востоке США в преддверии зимы, заявила Bloomberg министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Штаты являются главным экспортером дизельного топлива европейским государствам, столкнувшимся с энергетическим кризисом, однако, по словам Грэнхольм, в администрации США хотят быть уверены в том, что внутри страны достаточно запасов нефтепродуктов.

"Возможно, это не тот выбор, который бизнес хотел бы сделать, но мы просим, чтобы компании, работающие в США, сделали то, что делают в других странах, где есть минимальные требования к уровню наполнения хранилищ, - сказала министр. - Вот почему президент рассматривает этот вопрос".

Запасы дистиллятов в хранилищах на Восточном побережье США в настоящее время находятся на рекордно низком для этого времени года уровне. В Новой Англии, где топливо используется для обогрева домов, запасы составляют менее трети от обычного уровня, отмечает Bloomberg.