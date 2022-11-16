Премьер Италии заявил, что США готовы нарастить поставки газа в страну

США готовы увеличить поставки газа в Италию, но пока неясно, по какой цене. Об этом в среду сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорили об энергетике, США гарантируют свою готовность увеличить поставки газа, но вопрос о ценах остается открытым", - сказала она.

"Соединенные Штаты, безусловно, ценят приверженность Италии поддержке Украины. Президент США Джо Байден согласился с необходимостью найти решение конфликта, которое не может не начинаться с уважения воли Украины", - добавила премьер Италии. Мелони сказала, что она и американский лидер договорились "вскоре вновь встретиться".