Индия расширяет строительство оборонительных сооружений вдоль границы с Китаем

Индия расширяет возведение оборонительных сооружений и объектов для размещения вооружений и военнослужащих вдоль всей линии фактического контроля с Китаем протяженностью 3 488 км, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в среду газета The Times of India со ссылкой на военные источники, в целях ликвидации "асимметрии" с Китаем в сооружениях для дислокации войск в приграничных районах Индия развернет их возведение не только в Восточном Ладакхе, но также в северных штатах Аруначал-Прадеш и Сикким. Со следующего года в этих регионах на границе с Китаем начнется строительство постоянных объектов для армии с использованием технологии 3D-печати.

"Возможности инженерных войск ВС Индии в последние годы возросли в 3-4 раза. К настоящему времени в зоне военного конфликта с Китаем в высокогорном Ладакхе построены модульные казармы для 22 тыс. военнослужащих, объекты для размещения 450 танков и гаубиц, новые аэродромы и вертолетные площадки", - цитирует издание источник.

По данным источников, приоритетным направлением для инженерных войск остается строительство стратегических тоннелей, дорог и мостов на границе с Китаем. Сейчас ведется строительство тоннеля Сел-Таванг протяженностью в 2,5 км в штате Аруначал-Прадеш. В пограничной зоне планируется возведение еще 11 таких же тоннелей, которые могут использоваться для переброски войск, подземного хранения ракет, других боеприпасов и топлива.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и Китая возникло противостояние военнослужащих двух стран, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях с февраля прошлого года Пекин и Нью-Дели осуществляют постепенный взаимный отвод войск от линии границы, в то же время сохраняя на ней дислокацию значительных воинских контингентов.