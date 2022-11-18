В Болгарии создадут специальную комиссию из-за дефицита дров

Парламент Болгарии единогласно одобрил создание временной комиссии для решения проблемы дефицита дров и высоких цен на энергоносители. Об этом пишет издание BNR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Явир Гечов призвал депутатов успокоить население на фоне возможной паники из-за сообщений о дефиците.

"Давайте успокоим болгар, дрова на зиму будут. Это не значит, что трудностей нет. Есть ряд муниципалитетов, в которых есть трудности с обеспечением дровами, но давайте поосторожнее с высказываниями", - сказал Гечов.