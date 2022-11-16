Тяжелое ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону

ДТП с пострадавшими случилось вечером 16 ноября в Ростове-на-Дону. Пассажирский автобус врезался в ограждение у пешеходного подземного перехода. В результате пострадали шесть человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кадры с места инцидента разошлись по социальным сетям. Очевидцы сообщают, что предположительной причиной ДТП стало то, что водитель автобуса №47 не справился с управлением и врезался в ограждение пешеходного перехода.

В итоге у водителя были сильно порезаны пальцы, двум девушкам осколками поранило лица. Трех пассажиров автобуса увезли на скорой.