Анонсированы скорые поставки газа из Черного моря

Первая фаза поставок газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря предполагает суточную загрузку 10 млн кубометров голубого топлива в газораспределительную систему страны. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам министра, последующий этап разработки месторождения позволит довести суточный объем до 40 млн кубометров.

Он отметил, что новое месторождение в Черном море внесет вклад не только в энергобезопасность Турции, но и позволит экспортировать часть добываемого газа посредством Центра международной торговли газом в Тракье.

Касаясь планов формирования данного Центра на северо-западе Турции, Донмез сообщил, что Дорожная карта по этому вопросу будет готова до конца года.

Глава Минэнерго Турции сообщил также, что в период с 2022 по 2026 гг планируется газифицировать в целом 299 населенных пунктов республики.