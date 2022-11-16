https://news.day.az/world/1512010.html Задержан ещё один подозреваемый в причастности к теракту в Стамбуле
Задержан ещё один подозреваемый в причастности к теракту в Стамбуле
Турецкие силы безопасности задержали в сирийском городе Азазе подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал A Haber.
"Член террористической организации под кодовым именем Хусам, который, как было установлено, помогал и подстрекал к взрыву бомбы на улице Истикляль, был пойман и задержан турецкой полицией в Азене", - сказано в сообщении.
Отмечается, что турецкая полиция в Азазе провела операцию, в ходе которой поймала террориста под кодовым именем Хусам, сбежавшего в Сирию после совершения теракта. Телеканал уточнил, что таким образом число задержанных в связи с терактом выросло до 51.
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