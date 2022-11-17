Когда разрешится конфликт в Украине?

США считают, что боевые действия на Украине могут замедлиться с наступлением зимы, поэтому в этот срок может появиться "окно" для урегулирования данного конфликта. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщает Day.Az.

По его словам, в силу погодных условий, тактические операции замедляются. Поэтому президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически.

"Поэтому, если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров", - сказал Милли.