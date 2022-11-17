ООН сохраняет "осторожный оптимизм" по вопросу продления черноморской зерновой инициативы. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

По его словам, сделка, вероятно, будет продлена. "У нас есть основания считать, иметь осторожный оптимизм, но оптимизм по поводу продления черноморской инициативы", - подчеркнул он.

Соглашение по экспорту продовольствия с Украины было заключено 22 июля на 120 дней. Оно будет работать до 19 ноября. В случае, если ни одна из сторон не будет против (Россия, ООН, Украина, Турция), договоренность автоматически продлится.