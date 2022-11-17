Турция прилагает все усилия для мира в Украине

Турция прилагает все усилия для мира, справедливости и благосостояния в Украине. Мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в среду на Бали, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства привлек внимание к вкладу Анкары в устранение глобального продовольственного кризиса, отметив, что по "зерновому коридору" до сегодняшнего дня на мировые рынки экспортировано 11 млн тонн агропродукции.

По его словам, контакты по вопросу "зернового коридора" не прекращаются. "По состоянию на сегодняшний день, полагаю, что поставки продолжаться. Никаких проблем нет", - отметил турецкий лидер.​​​

Президент Турции сообщил, что проведет беседу с президентом РФ Владимиром Путиным по тему поставок удобрений и аммиака. "Мы стремимся довести срок действия [зернового соглашения] до 1 года", - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что продовольственный и энергетический кризис, разразившийся в мире на фоне ситуации в Украине, не ставит различий между странами. "Этот кризис бьет не по отдельным регионам, а всем государствам", - подчеркнул он.

Касаясь последних событий в Польше, президент Турции заявил, что проявляет уважение к реакции России [по взрыву ракеты на польской территории]. "Для нас важно, что РФ заявила, что не имеет отношения к этому", - отметил турецкий лидер.

Глава государства сообщил, что обсудил этот вопрос и на сегодняшний встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Шольц отметил значимость детального расследования вопроса. Слова Байдена о том, что ракета была не российского производства, говорят о том, что РФ не причастна к случившемуся. Вместе с тем, важно всестороннее изучение и анализ произошедшего", - сказал президент Турции.

Президент Турции предупредил о масштабных последствиях изоляции России от мира.

Глава турецкого государства ответил на вопрос одного из журналистов на полях саммита G20 на Бали.

На вопрос о том, "Каковы будут последствия изоляции РФ от мира?", Эрдоган ответил: "Последствия будут безграничны".

Далее президент Эрдоган прокомментировал тему модернизации авиапарка ВВС Турции и обсуждений закупок самолетов F16 из США.

"Господин [Джо] Байден сообщил о позитивных подвижках в данном вопросе. Глава Белого дома привлек внимание к особо положительному отношению республиканцев к этому [оборонному контракту с Турцией]", - отметил президент.

Эрдоган заявил далее, что вопрос вступления Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в Организацию тюркских государств в качестве страны-наблюдателя решен.

"Мы не собираемся просить разрешений у кого-то по данному вопросу. Этот вопрос решен и закрыт", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган далее коснулся темы борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, отметив, что Турция входит в число 9 стран мира, которым удалось разработать отечественную вакцину от COVID-19, получившую название TURKOVAC.

"Современная Турция превратилась в международный бренд в сфере здравоохранения", - отметил он.