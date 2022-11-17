Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР осуществила в четверг запуск одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает Day.Az.

По данным комитета, запуск был осуществлен около 10:48 по местному времени (05:48 по бакинскому времени) из района города Вонсан в провинции Канвондо. Остальная информация о полете анализируется. В прошлый раз КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря 9 ноября.

По информации агентства, запуск осуществлен после того, как глава МИД КНДР обещала жесткий ответ на укрепление расширенного сдерживания США и военную активность Вашингтона и его союзников в регионе. Об укреплении расширенного сдерживания лидеры США, Республики Корея и Японии договорились на трехстороннем саммите в Камбодже 13 ноября.

Под этим термином подразумевается готовность США применить все оборонные возможности, включая ядерные, при защите союзника.