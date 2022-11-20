Более 300 тысячам немецких компаний грозит банкротство

В Германии более 300 тысячам, или примерно каждому десятому предприятию, грозит разорение. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif, передает Day.Az.

Уточняется, что в ноябре по сравнению с мартом количество тех, кому грозит банкротство, увеличилось на 15,6%.

"Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний", - сказал управляющий директор Crif Germany Франк Шляйн.

По его словам, на финансовое положение предприятий также повлияли и потребители, которые предпочитают экономить.

Отмечается, что всего Crif ожидает банкротство 14,5 тысячи компаний до конца года, однако уже в 2023 их количество возрастет до 17 тысяч.