Монетный двор Австралии отчеканил последнюю партию монет с профилем Елизаветы II

Королевский монетный двор Австралии отчеканил последнюю партию коллекционных монет с портретом британской королевы Елизаветы II (1926-2022). Как сообщили в четверг в ведомстве, специальная юбилейная коллекция из шести монет различного номинала будет представлена в пятницу, 18 ноября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В дизайне монет номиналом 1 и 2 австралийских доллара, а также 5, 10, 20 и 25 австралийских центов местные художники попытались "объединить наиболее знаковые для австралийцев вещи". "На реверсе монеты в 1 доллар изображен ломтик тоста с пастой Vegemite ("Веджимайт", наиболее популярное блюдо австралийской национальной кухни - паста на основе дрожжевого экстракта, соленая на вкус), а на аверсе - профиль покойной королевы Елизаветы II", - указали в монетном дворе.

При чеканке монет коллекции монетный двор использовал технологию цветной печати для изготовления тоста с Vegemite, чтобы его изображение получилось максимально реалистичным. "Ломтик хлеба с Vegemite - несомненно, национальное блюдо Австралии. Этот набор прославляет все уникальное и веселое в Австралии", - подчеркнули в ведомстве.

Как ожидается, новый набор монет, датированных уже 2023 годом, появится в открытой продаже в декабре. Его стоимость составит 33 австралийских доллара ($22).

Королевский монетный двор ранее проинформировал, что с января 2023 года в обращение будут вводиться новые монеты с профилем короля Карла III. Монеты с изображением Елизаветы II останутся в обращении наряду с новыми и будут легальным платежным средством до тех пор, пока не "окажутся изношены или повреждены".

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге для церемонии публичного прощания. Она была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.