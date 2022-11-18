В Индии пьяный мужчина намотал на шею питона и едва не погиб от удушения

В Индии пьяный местный житель намотал на шею большого питона и едва не погиб, когда змея начала душить его. Видео с инцидентом опубликовало издание India Today.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в деревне Китасоти Кхерд, штат Джаркханд. На кадрах видно, как мужчина стоит с огромным пресмыкающимся на шее. Затем он начинает кричать и пытаться снять змею - питон начал душить индийца.

Помочь ему попытались друзья и сын - они начали разматывать змею. В этот момент мужчина упал в воду и встал на четвереньках. В итоге приятелям пострадавшего удалось снять пресмыкающееся с его шеи.

Медицинскую помощь индийцу оказали на месте происшествия - госпитализация ему не потребовалась.