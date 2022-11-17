В Казахстане сошли с рельсов 14 грузовых вагонов

Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области Казахстана. Как сообщается, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия ведутся восстановительные работы, сообщает "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"), передает Day.Az.

Инцидент произошел 17 ноября в 06:15 (04:15 по бакинскому времени) на перегоне в Карагандинской области.

Сейчас приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов.

По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, Их владельцы являются частными собственниками. Будет проведено расследование.