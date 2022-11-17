https://news.day.az/world/1512101.html В Казахстане сошли с рельсов 14 грузовых вагонов - ВИДЕО
В Казахстане сошли с рельсов 14 грузовых вагонов - ВИДЕО
Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области Казахстана. Как сообщается, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия ведутся восстановительные работы, сообщает "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"), передает Day.Az.
Инцидент произошел 17 ноября в 06:15 (04:15 по бакинскому времени) на перегоне в Карагандинской области.
Сейчас приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов.
По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, Их владельцы являются частными собственниками. Будет проведено расследование.
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