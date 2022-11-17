Пожар в аэропорту Багдада

Пожар вспыхнул в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя два дня после предыдущего, пострадавших нет. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило агентство Shafaq, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Пожар вспыхнул в двухэтажном зале Нейнава, где расположены VIP-терминал и офисы турфирм", - говорится в сообщении агентства.

К месту возгорания прибыли 15 расчетов пожарных, огонь удалось потушить.

"Пострадавших нет, а гражданская оборона потребовала вызвать уголовного эксперта, чтобы изъять пробы с места пожара и установить его причину", - уточнило издание.

В настоящее время рейсы из аэропорта осуществляются в нормальном режиме.