Австрия, Венгрия и Сербия усилят борьбу с нелегальной миграцией

Австрия, Венгрия и Сербия договорились усилить борьбу с нелегальной иммиграцией. Лидеры этих стран подписали так называемый "меморандум о взаимопонимании". Он обязывает всех участников принять ряд мер, включая отправку более 100 человек на автомобилях, оснащённых камерами ночного видения и дронами, к границе с Северной Македонией, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии: "Система убежища ЕС потерпела неудачу. Наступил тот момент, когда отдельные страны ЕС ищут новые формы партнерства за пределами того, что возможно в Евросоюзе".

Западнобалканский маршрут через Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию стал одним из основных путей миграции в ЕС, и в сентябре прошлого года число зафиксированных переходов увеличилось на 141%.

Кризис с мигрантами в Европе вновь обостряется сразу на нескольких фронтах, что вызывает трения между государствами ЕС. Так, Италия, которая находится на передовой борьбы с нелегальной миграцией в Европу из Северной Африки, отказалась предоставить судну гуманитарной организации со спасёнными в Средиземном море мигрантами безопасный порт в своих водах более чем на две недели. Франция была вынуждена вмешаться, позволив судну с мигрантами пришвартоваться в Тулоне.