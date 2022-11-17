Экс-директор Twitter предсказал судьбу компании под управлением Илона Маска

Илон Маск создаст возможности для конкурентов занять место Twitter, если он продолжит уничтожать "саму суть" социальной сети, заявил экс-директор и бывший председатель совета директоров компании Патрик Пичетт. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Пичетта, пока еще "слишком рано" говорить о том, сможет ли Маск сделать что-то хорошее для Twitter. Однако если платформа перестанет быть привлекательной для пользователей, конкуренты соцсети моментально активизируются, предупреждает экс-директор.

"Если Илон Маск уничтожит саму суть Twitter, завтра утром появится восемь других аналогичных платформ", - заявил Пичетт.

Маск, финализировавший сделку по покупке Twitter осенью 2022 года, настроен решительным образом изменить сложившиеся в компании устои. Он уже уволил около 50% сотрудников платформы, отменил удаленную работу, а также заявил о режиме "высокой интенсивности", с которым должны согласиться оставшиеся работники, иначе их контракты будут разорваны.

Также новый владелец Twitter предупредил о том, что компания может стать банкротом, если не увеличит свой доход. Маск намерен использовать продажу платных подписок с разнообразными бонусами для улучшения экономической ситуации в социальной сети.