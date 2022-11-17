Saudi Aramco вложит $7 млрд в нефтехимическое производство в Южной Корее

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco инвестирует $7 млрд в создание установки парового крекинга, интегрированной в нефтеперерабатывающий завод в городе Ульсан в Южной Корее. Об этом говорится в пресс-релизе саудовской компании, размещенном в четверг на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что новый завод, расположенный в городе Ульсан на существующей площадке компании S-Oil (южнокорейское дочернее предприятие Saudi Aramco), сможет производить до 3,2 млн тонн нефтехимической продукции в год, а также будет включать оборудование для производства высококачественных полимеров. Ожидается, что реализация проекта под названием Shaheen начнется в 2023 году и завершится к 2026 году.

"Глобальный нефтехимический ландшафт быстро развивается, и ожидается, что спрос увеличится отчасти за счет роста потребления в развивающихся странах Азии. Вот почему [проект] Shaheen компании S-Oil имеет хорошие шансы удовлетворить растущий спрос на сырье, которое потребуется в ключевых отраслях промышленности региона", - заявил в этой связи генеральный директор саудовской нефтяной компании Амин Насер.

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд после участия в саммите Группы двадцати на острове Бали прибыл в Сеул в четверг ночью по местному времени. Днем он провел переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Как заявил ранее министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в интервью телеканалу Al Arabiya, в ходе визита кронпринца в Сеул стороны планируют заключить 26 соглашений на сумму $29 млрд.