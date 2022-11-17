Суд США приговорил китайского шпиона к 20 годам

Федеральный суд США приговорил офицера китайской разведки к 20 годам тюремного заключения после того, как был раскрыт заговор с целью кражи коммерческой тайны у американских и французских авиационных и аэрокосмических компаний, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюй Яньцзюня обвинили в ведущей роли в пятилетней схеме, поддерживаемой китайским государством, по краже коммерческих секретов у GE Aviation, одного из ведущих мировых производителей авиационных двигателей, и французской Safran Group, которая работала с GE над разработкой двигателей.

Офицер разведки министерства государственной безопасности Китая был арестован в апреле 2018 года в Бельгии, где его, по-видимому, заманили в контрразведывательную операцию - он планировал тайно встретиться в поездке с сотрудником GE.

Он был экстрадирован в Соединенные Штаты, где предстал перед судом и был осужден судом присяжных 5 ноября 2021 года за попытку экономического шпионажа, попытку кражи коммерческой тайны и два связанных с этим обвинения в заговоре.

Прокуратура потребовала 25-летнего тюремного заключения, но адвокаты Сюй заявили, что запрос на такой приговор превышает сроки, вынесенные другим людям, осужденным за такие же преступления.

"Сюй преследовал американские авиационные компании, вербовал сотрудников для поездки в Китай и запрашивал их конфиденциальную информацию, и все это от имени правительства Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении Министерства юстиции.