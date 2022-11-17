Срок «Зернового соглашения» продлевается

Министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков в четверг, 17 ноября, заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.

"Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней", - говорится в сообщении.

При этом агентство AFP пишет, что пролонгация соглашения произойдет на текущих условиях сделки.