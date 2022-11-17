https://news.day.az/world/1512142.html Срок «Зернового соглашения» продлевается
Срок «Зернового соглашения» продлевается
Министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков в четверг, 17 ноября, заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.
"Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней", - говорится в сообщении.
При этом агентство AFP пишет, что пролонгация соглашения произойдет на текущих условиях сделки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре