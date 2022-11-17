Эрдоган поблагодарил Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за волю и вклад в продление зерновой сделки в Черном море по экспорту сельскохозяйственных культур. Об этом политик написал в личном Twitter-аккаунте, передает Day.Az.

"Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), генеральному секретарю господину [Антониу] Гутерришу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину [Владимиру] Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад", - говорится в его сообщении.