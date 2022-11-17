В Японии могут упростить экспорт летальных вооружений

Правительство Японии рассматривает возможность упрощения процесса экспорта летальных вооружений. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, японские власти в качестве условия для осуществления экспорта могут указать "повышение сдерживающего потенциала другой страны, которое внесет вклад в усиление безопасности Японии".

В 2014 году японское правительство официально отказалось от своей политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, которая действовала почти полвека. Вместе с тем был введен жесткий регламент на этот счет. Согласно ему, Япония не будет осуществлять экспорт в государства, находящиеся в состоянии военного конфликта или под санкциями Совета Безопасности ООН.