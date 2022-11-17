В Турции создателю секты вынесен новый вердикт

Стамбульский суд в среду вынес новый вердикт по делу турецкого проповедника Аднана Октара, приговорив его к 8658 годам тюрьмы за совершенные им преступления. Об этом сообщает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Октара признали виновным в ряде преступлений: сексуальные домогательства и насилие, которое, в частности, применялось и к несовершеннолетним, а также похищение и лишение свободы людей, шпионаж и налоговые махинации.

Сам Октар получил срок, равный 891 году, однако суд решил, что он ответственен за преступления своих последователей, поэтому в конечном итоге его лишили свободы на 8658 лет. В общей сложности по делу проходило более 200 фигурантов.

Первый приговор Октару был оглашен в 2021 году. Суд назначил ему тысячу лет лишения свободы, однако затем отменил приговор и отпустил подозреваемых на свободу. Повторно судебный процесс начался в 2022 году.

Известно, что Аднан Октра распространял трактовки исламского учения на своем телеканале, развивал философию "исламского креационизма", опровергал теорию Дарвина и спорил с марксизмом и коммунизмом.