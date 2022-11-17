https://news.day.az/world/1512198.html Крупный пожар произошел на стройке в России - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на стройке в России - ВИДЕО
В центре Тамбова на улице Подвойского загорелась стройка. Густой черный дым видно из разных концов города. Очевидцы пожара делятся видеокадрами с места события.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по открытым данным, по адресу пожара строится ЖК "Глория". Официально стройка заморожена, но работы на ней все равно ведутся. Предположительно, горит пенопласт. В тушении пожара участвуют несколько машин спецтехники и сотрудники МЧС.
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