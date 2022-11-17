Пентагон провалил аудит

Минобороны США в очередной раз с 2017 года не удалось пройти аудит. Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в ходе аудиторской проверки было обследовано имущество Пентагона на сумму $3,5 трлн и обязательства на $3,7 трлн. В проверке участвовали 1,6 тыс инспекторов, которые провели 220 личных посещений и 750 онлайн-обследований.

Стоимость работ по проведению проверок составила $218 млн.

Контролер министерства обороны Майк МакКорд отметил, что несмотря на неудачу, аудит помог военным привести в порядок дела по учету имущества, в том числе оружия и боеприпасов.

"Многолетний процесс должен помочь нам убедиться, что у нас нет проблем, связанных с наличием в наших записях чего-то, что не существует в действительности, или наличия больших расхождений", - отметил МакКорд.

Он добавил, что пример Украины показывает американским военным, как важно точно учитывать запасы оружия и войскового имущества.

Два года назад исполняющий обязанности контролера Министерства обороны Томас Харкер заявил, что потребуются годы, прежде чем Пентагон сможет пройти проверку без выявленных нарушений

"Нам было ясно, что это путь, который потребует постоянных усилий в течение нескольких лет", - отметил Харкер.

Аудитор напомнил, что другому американскому силовому министерству - Министерству внутренней безопасности - для первой успешной проверки потребовалось 10 лет.

Вместе с тем Харкер подчеркнул, что ряд подразделений Пентагона, в которых в прошлом году были выявлены нарушения, успешно прошли прошли проверку, что говорит о работе американского военного ведомства над ошибками.