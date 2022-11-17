Еврокомиссия может разблокировать для Венгрии $15,3 млрд, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, сумма составляет почти 10% от прогнозируемого ВВП Венгрии в 2022 году. Она может быть разблокирована после того, как венгерские власти будут работать над улучшением независимости судебной системы и антикоррупционных мер.

Еврокомиссия предложила заморозить обязательства по выплате определенных средств Венгрии из общего бюджета Европейского союза.

По его словам, последующее решение примет Совет стран ЕС. Это может соответствовать примерно 7,5 млрд евро финансирования из бюджета Евросоюза, подчеркнул он.

В 2004 году страна вступила в Европейский союз. С декабря 2007 года Венгрия вошла в состав стран Шенгенского соглашения.

Бюджет Евросоюза на каждый год составляется с учетом параметров расходов и принимаемых обязательств по расходам. Совет должен в течение месяца принять решение квалифицированным большинством, следует ли утвердить предложение ЕК. Окончательного решения в отношении Венгрии и ее финансирования пока не принято.